"Dies ist keineswegs ein trauriger Abschied": Talent von Real Madrid muss mit 19 seine Karriere beenden

Jugendspieler Marc Cucalon von Real Madrid hat sich im Alter von 19 Jahren aufgrund einer seltenen Infektion vom Fußball zurückgezogen.

Mittelfeldspieler Marc Cucalon aus der Nachwuchsabteilung des spanischen Rekordmeisters Real Madrid gab bekannt, dass er seine Karriere beenden muss.

Cucalon riss sich im September 2022 bei einem Youth-League-Spiel gegen Celtic das Kreuzband. Er musste sich daraufhin unters Messer legen, doch während der Operation erlitt er eine seltene bakterielle Infektion im Knie. Cucalon hat in den vergangenen zwei Jahren kein Spiel für Los Blancos bestritten. Am Dienstag verkündete der 19-Jährige in den sozialen Medien, dass er seine Fußballschuhe an den Nagel hängen muss, um seiner Gesundheit Vorrang zu geben.

View this post on Instagram

"Ich wusste nicht, wie ich diesen Brief beginnen sollte. Also werde ich es tun, indem ich allen DANKE sage. Von ganzem Herzen. Für all die Unterstützung, die ihr mir in dieser Zeit gegeben habt. Ich kam im Sommer 2016 bei Real Madrid an, als Kind mit einem Rucksack voller Träume und war sehr, sehr glücklich", schrieb der Youngster und führte aus: "Die Wahrheit ist, dass sich mein Leben am 6. September 2022 komplett verändert hat, als ich mich bei einem Spiel in der Youth League schwer verletzt habe. Nach mehreren Komplikationen hat mich diese Verletzung gezwungen, die schwere Entscheidung zu treffen, dem Fußball GOODBYE zu sagen, zumindest so, wie ich es mir immer erträumt hatte."