Real Madrids Präsident Florentino Pérez entsetzt über Statistik aus Duell mit dem BVB

Gegen Borussia Dortmund benötigte Real eine starke zweite Hälfte, um noch zu gewinnen. Ein Wert ärgert den mächtigen Präsidenten.

Einige schwache Auftritte von Real Madrid in dieser Saison haben dazu geführt, dass Klub-Boss Florentino Pérez angeblich die Geduld mit Trainer Carlo Ancelotti verliert und sofort bessere Leistungen und bessere Ergebnisse vom Erfolgscoach sehen will. Das berichtet das spanische Portal Relevo.

Pérez sei mit der Vorstellung beim 0:4 im Clásico im eigenen Stadion gegen den FC Barcelona natürlich nicht einverstanden gewesen, aber auch das 0:1 in der Champions League in Lille habe dem Präsidenten überhaupt nicht gefallen.

Die Leistungsschwankungen der Königlichen seien für ihn völlig unverständlich - und auch die fehlende Einstellung der Kicker in manchen Phasen. Im Königsklassen-Duell mit Borussia Dortmund drehte Real das Duell nach einem 0:2 zur Halbzeit noch in ein 5:2, doch Pérez war dem Bericht zufolge entsetzt, dass die Dortmunder am Ende elf Kilometer mehr als die Madrilenen gelaufen waren.

Bei seinen regelmäßigen Besuchen in der Kabine sei es für Pérez immer schwerer geworden, seinen Frust nicht an der Mannschaft auszulassen.