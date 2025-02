RB Salzburg vs. WSG Tirol heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in Österreich im TV und Livestream?

Wer zeigt das Spiel des 18. Spieltages der ÖFB-Bundesliga zwischen RB Salzburg und der WSG Tirol am Samstag um 17 Uhr live? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Samstag steht der 18. Spieltag der österreichischen Bundesliga an. Im zweiten Spiel des Tages trifft der RB Salzburg um 17 Uhr vor heimischer Kulisse auf die WSG Tirol. Der Serienmeister will weitere Punkte sammeln, um die bisher durchwachsene Saison doch noch zu retten. Diesbezüglich ist ein Erfolg gegen den Abstiegsaspiranten aus Tirol Pflicht. Der Tabellenneunte ist indes gewillt, einen Auswärtssieg einzufahren, um den Abstiegsrängen doch noch zu entkommen.

Wo Ihr das Spiel live sehen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX!