In der österreichischen Bundesliga treffen heute RB Salzburg und Sturm Graz aufeinander. Infos zur Übertragung erfahrt Ihr hier.

Zum Abschluss des 20. Spieltags in der österreichischen Bundesliga stehen sich am heutigen Sonntag, den 2. März, RB Salzburg und Sturm Graz gegenüber. Die Partie wird um 17 Uhr angepfiffen und in der Red Bull Arena in Salzburg ausgetragen.

Aber wo wird das Ganze übertragen? SPOX hat die Antwort.