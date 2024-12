RB Salzburg vs. Stade Brest, Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt CL in Österreich im TV und Livestream?

RB Salzburg trifft heute in der Champions League auf Stade Brest. Wer die Partie in Österreich live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Dienstag, den 1. Oktober, muss RB Salzburg in der Champions League gegen Stade Brest antreten. Das Duell am 2. Spieltag beginnt um 18.45 Uhr in der Red Bull Arena in Wals bei Salzburg.