RB Salzburg vs. Dinamo Zagreb, Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt CL in Österreich im TV und Livestream?

RB Salzburg trifft am heutigen Mittwoch auf Dinamo Zagreb. Wie Ihr den Champions League-Kracher nicht im TV und Livestream verpasst, zeigt Euch SPOX.

RB Salzburg empfängt Dinamo Zagreb am heutigen Mittwoch 23. Oktober, in der Champions League. Das Duell am 3. Spieltag der Ligaphase startet um 21.00 Uhr in der Red Bull Arena in Kleßheim.

SPOX verrät Euch, wer das Europapokalspiel am heutigen Tag live im TV und Livestream überträgt.