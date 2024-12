RB Salzburg vs. Austria Wien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in Österreich im TV und Livestream?

RB Salzburg trifft am 8. Spieltag auf Austria Wien. Wie Ihr die Partie in Österreich im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Samstag, den 28. September, stehen sich in der Österreichischen Bundesliga Vizemeister Red Bull Salzburg und Austria Wien gegenüber. Um 17 Uhr geht das Duell des 8. Spieltags los, gespielt wird in der Red Bull Arena (Salzburg).