RB Salzburg vs. Austria Klagenfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in Österreich im TV und Livestream?

In der Österreichischen Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen Red Bull Salzburg und Austria Klagenfurt. SPOX verrät, wie Ihr die Partie in Österreich im TV und Livestream sehen könnt.

Im Rahmen des 6. Spieltags der Österreichischen Bundesliga treffen am heutigen Samstag, den 14. September, Red Bull Salzburg und Austria Klagenfurt aufeinander. Die Partie wird um 17 Uhr in der Red Bull Arena in Salzburg angestoßen.