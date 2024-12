RB Salzburg, Fußball Champions League: Wo läuft Sparta Prag vs. RBS in Österreich heute live im Free-TV und Livestream?

In der Champions League kommt es heute zum Duell zwischen Sparta Prag und Red Bull Salzburg. Ihr wollt wissen, wie Ihr das Spiel in Österreich verfolgen könnt? SPOX hat die Antwort.

Am heutigen Mittwoch, den 18. September, misst sich der österreichische Vizemeister Red Bull Salzburg am 1. Spieltag der Champions League mit dem tschechischen Meister Sparta Prag. Der Anpfiff erfolgt um 18.45 Uhr, gespielt wird in der epet-Arena in Prag.