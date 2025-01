Bundesliga: Wo seht Ihr RB Leipzig vs. Werder Bremen? SPOX hat alle Infos!

Heute starten auch die Leipziger in das neue Jahr. Am Sonntagnachmittag empfängt RB in der heimischen Red Bull Arena Werder Bremen. Wer den besseren Start zum Jahresbeginn hinlegt, könnt Ihr live verfolgen.

Wo Ihr das Spiel sehen könnt, verrät Euch SPOX!