RB Leipzig vs. Union Berlin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

RB Leipzig und Union Berlin treffen heute im Ost-Duell aufeinander. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Zum Abschluss des 20. Spieltags in der Bundesliga stehen sich am heutigen Sonntag, den 4. Februar, RB Leipzig und Union Berlin im Ost-Duell gegenüber. Angepfiffen wird die Begegnung um 17.30 Uhr, gespielt wird in der Leipziger Red Bull Arena.

Im ersten Duell der Saison behielt Leipzig das bessere Ende für sich. Die Tore beim 3:0 schossen Xavi Simons und Benjamin Sesko.