RB Leipzig vs. FK Banik Most Sous, Fußball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Testspiel im TV und Livestream?

Die Bundesligisten bereiten sich langsam aber sicher auf die zweite Saisonhälfte vor, zahlreiche Testspiele sind in den kommenden Tagen daher geplant. So ist unter anderem auch RB Leipzig im Einsatz. Die Sachsen treffen am heutigen Montag, den 6. Januar, zu Hause in Leipzig auf den tschechischen Drittligisten FK Banik Most Sous. Ab 11 Uhr rollt der Ball.