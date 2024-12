RB Leipzig empfängt heute den FC Augsburg. Wer die Bundesliga am 5. Spieltag überträgt, erfahrt Ihr hier.

Das Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg steigt am heutigen Samstag (28. September) um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena Leipzig. Die Gastgeber aus Sachsen versuchen, ungeschlagen in der jungen Saison zu bleiben.