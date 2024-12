Das letzte Spiel der 14. Runde in der Bundesliga lautet RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt. Wo Ihr die Partie live verfolgen könnt, erfährt Ihr hier.

Die Eintracht aus Frankfurt ist heute, 15. Dezember, zu Gast in Leipzig. Das letzte Spiel der beiden Mannschaften ist noch gar nicht lange her. Am 4. Dezember gewann Leipzig daheim im Pokal mit 3:0. Aber sowohl RB, als auch die Eintracht kommen mit Niederlagen von ihren internationalen Spielen im Gepäck hierher. Ab 19.30 Uhr startet die Partie in der Red Bull Arena.

SPOX verrät, wer die Partie live zeigt.