RB Leipzig vs. Aston Villa heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Testspiel im TV und Livestream?

RB Leipzig ist am heutigen Mittwoch gegen den Premier-League-Klub Aston Villa gefordert. SPOX zeigt Euch, wo Ihr das Testspiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte absolviert RB Leipzig eine Saisonvorbereitung außerhalb von Europa. Zwischen dem 28. Juli und dem 4. August sind die Bullen in den USA, genauer gesagt in der Akademie der New York Red Bulls in Whippany (New Jersey) zu Gast.

Im Zuge dessen findet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 2 Uhr deutscher Zeit ein Testspiel gegen den englischen Erstligisten Aston Villa statt.