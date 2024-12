RB Leipzig siegt beim FSV Mainz 05 und springt erstmal an die Tabellenspitze

Defensiv stabil, anfangs eiskalt: RB Leipzig hat im Stile einer Spitzenmannschaft zumindest vorläufig die Tabellenführung in der Bundesliga erobert.

Marco Rose ballte nur kurz die Faust, Xavi Simons winkte einmal schnell in Richtung Fanblock: Der Leipziger Jubel über den zumindest kurzfristigen Sprung an die Tabellenspitze fiel verhalten aus, das passte zum Spiel: Defensiv stabil, in der ersten Halbzeit eiskalt - die weiterhin ungeschlagenen Sachsen erfüllten ihre Aufgabe beim 2:0 (2:0) bei Angstgegner FSV Mainz 05 souverän, aber ohne dabei zu glänzen. "Wir haben gut verteidigt und hätten es früher beenden können", sagte RB-Kapitän Willi Orban bei Sky.

Xavi Simons (20.) und Orban (37.) beendeten nach vier Duellen ohne Sieg die Durststrecke gegen die Rheinhessen, hinten stand bei RB bereits zum sechsten Mal die Null in dieser Saison. 17 Punkte nach sieben Spielen sind für Leipzig Vereinsrekord in der Bundesliga. Die im Mittelfeld platzierten Mainzer kassierten dagegen die dritte Heimniederlage in Serie, das passierte ihnen unter der Regie von Bo Henriksen noch nie.

Im ersten Spiel nach Bekanntgabe des Engagements von Jürgen Klopp als Head of Global Soccer für Red Bull warnte Rose eindringlich vor dem Gegner. "Grundsätzlich hat uns Mainz in den letzten Jahren immer wieder Probleme bereitet", mahnte der ehemalige Mainzer Spieler: "Sie haben eine sehr laufstarke und intensive Mannschaft." Da müsse sein Team komplett dagegenhalten.