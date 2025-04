Rapid Wien vs. Sporting Braga heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League Qualifikation in Österreich im TV und Livestream?

Rapid Wien muss heute im Rückspiel der Europa-League-Playoffs gegen Sporting Braga aus Portugal ran. Wie Ihr das Spektakel live im TV und Livestream sehen könnt, wird hier erklärt.

In der Europa League stehen am heutigen Donnerstag, den 29. August, die Playoff-Rückspiele an. Auch der SK Rapid Wien ist im Einsatz, gegen den portugiesischen Topklub Sporting Braga müssen die Wiener einen 1:2-Rückstand aus der Hinrunde aufholen. Dafür haben die Grün-Weißen heute Heimvorteil, gespielt wird das Rückspiel nämlich im heimischen Allianz Stadion, wo um 21 Uhr der Anpfiff ertönt.