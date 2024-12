Rapid Wien, Conference League in Österreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Omonia Nikosia vs. SCR im TV und Livestream?

In der Conference League gastiert Rapid Wien heute bei Omonia Nikosia. SPOX verrät Euch, wer die Begegnung live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Donnerstag, den 12. Dezember, begegnen sich in der Conference League Omonia Nikosia und Rapid Wien. Das Duell am 5. Spieltag wird um 21.00 Uhr im GSP-Stadion in Nikosia angestoßen.

Wer die Partie am heutigen Abend live zeigt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.