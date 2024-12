"Als ob er farbenblind wäre": Scharfe Kritik an Niederlande-Spieler und Trainer Ronald Koeman

Nach der Pleite in Deutschland werden zwei niederländische Experten deutlich. Es trifft Timber und Koeman.

Rafael van der Vaart hat nach der 0:1-Niederlage der niederländischen Nationalmannschaft in der Nations League in Deutschland in seiner Funktion als TV-Experte scharfe Kritik an Oranje-Mittelfeldspieler Quinten Timber (Feyenoord Rotterdam) geäußert.

"Er hat einmal einen Ball zurückgespielt, da stand nur ein Deutscher. Es sah aus, als ob er farbenblind wäre", sagte der ehemalige Bundesligaspieler bei NOS.

Insgesamt war van der Vaart vom Auftritt der Elftal in München alles andere als begeistert. "Ich schäme mich eigentlich nicht für die niederländische Mannschaft, aber heute schon. Wir schreiben ihnen so viele Qualitäten zu, aber das passt überhaupt nicht zusammen. Es geht einfach alles schief", so der 41-Jährige.

Vor allem das Fehlen des gesperrten Kapitäns Virgil van Dijk habe den Niederländern große Schwierigkeiten bereitet, meinte van der Vaart: "Es wurde daran gezweifelt, ob man ihn überhaupt vermissen wird. Natürlich vermisst man ihn. Micky van de Ven, schön und gut - aber das ist nicht van Dijk."