Nach dem sportlichen Abstieg hat Sampdoria Genua doch noch den Klassenerhalt in der Serie B geschafft - unter höchst absurden Umständen.

Sieger im Europapokal der Pokalsieger 1990, Meister 1991, viermaliger Cupsieger: Sampdoria Genua ist eine große Nummer im italienischen Fußball. Umso größer war die Bestürzung, als der Traditionsklub am 13. Mai erstmals in die Drittklassigkeit abstieg. Es folgte aber die prompte Wiederauferstehung: Unter höchst absurden Umständen gelang doch noch die Rettung, fixiert durch einen Abbruch des Relegations-Rückspiels am Sonntag.