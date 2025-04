Preußen Münster vs. Hallescher FC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Preußen Münster und der Hallesche FC stehen sich heute in der 3. Liga gegenüber. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Keine Drittligist ist aktuell so gut in Form wie Preußen Münster, das bereits seit neun Ligaspielen ungeschlagen ist und diese Serie am heutigen Samstag, den 9. März, verlängern möchte. Im Rahmen des 29. Spieltags kriegt es Münster mit dem Halleschen FC zu tun.

Die Partie wird um 16.30 Uhr im Preußenstadion in Münster angestoßen.

Auch Halle ist im Moment nicht schlecht unterwegs, mit sechs Punkten aus den vergangenen beiden Partien konnte man zuletzt alles rausholen. Was jedoch die Tabelle betrifft, gibt es Halle-Sicht viel Luft nach oben.