Bevor die 2. Liga wieder startet, bestreitet Preußen Münster ein Testspiel gegen Ferencvaros Budapest. SPOX liefert Euch die Infos zur Übertragung.

Vom 5. bis 11. Januar verbringen die Adlerträger ihr Winter-Trainingslager in Der Region Murcia (Spanien). Bevor es am 18. Januar in der 2. Bundesliga weitergeht, testet die Mannschaft von Sascha Hildmann am heutigen Freitag, den 10. Januar, gegen den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest. Anpfiff der Begegnung ist um 14 Uhr.