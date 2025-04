Premier League: Warum spielen der FC Arsenal und Manchester City schon unter der Woche?

Der FC Arsenal und Manchester City bestreiten unter der Woche ihre Ligaspiele. Doch warum? Hier erfahrt Ihr es.

In der Premier League geht es munter weiter, am Wochenende steht im englischen Oberhaus der 34. Spieltag an. Zwei Spiele finden jedoch bereits unter der Woche statt, obwohl es dieses Mal eigentlich keine traditionelle englische Woche gibt. Gemeint sind die beiden Spiele des FC Arsenal und Manchester City.

Die Skyblues treffen am Dienstag (22. April) um 21 Uhr auf Aston Villa, der FC Arsenal kriegt es am Mittwoch, ebenfalls um 21 Uhr, mit Crystal Palace zu tun.

SPOX liefert Euch im Folgenden die Erklärung für die Ansetzungen.