Premier League, letzter Spieltag heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Manchester City, FC Chelsea, Liverpool und Co. im TV sowie Livestream?

Wer zeigt / überträgt den letzten Spieltag der diesjährigen Premier League live? SPOX hat alle Infos!

Die aktuelle Saison der Premier League geht ihrem Ende entgegen. Während der designierte Meister aus Liverpool vor dem Heimspiel gegen den frisch gebackenen FA Cup-Sieger Crystal Palace lediglich noch auf die Übergabe des Pokals an der Anfield Road wartet, sind im Kampf um die europäischen Platzierungen noch nicht alle Würfel gefallen. Sowohl Nottingham Forest und Aston Villa als auch Manchester City, Newcastle United und der FC Chelsea kämpfen noch um die Teilnahme an Champions, Europa und Conference League. Während Manchester City sich mit 68 Punkten auf dem Konto in der Pole-Position um die Teilnahme an der Königsklasse befindet, warten die Verfolger Newcastle (4.), Chelsea (5.) und Aston Villa mit nur zwei Punkten Rückstand auf einen Ausrutscher der Konkurrenz. Auch die 'Tricky Trees' aus Nottingham sind aufgrund eines Rückstandes von drei bzw. einem Punkt auf dem Quali-Platz zur Conference League noch in Schlagdistanz. Wer sich im Rennen um die Teilnahme an der Champions League durchsetzen kann, erfahrt ihr am Sonntag ab 17.00 Uhr.

Wo Ihr die Partien des letzten Spieltages der Premier League live sehen könnt, verrät Euch SPOX!