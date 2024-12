Premier League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den 7. Spieltag mit FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester United, City, Chelsea und Co. im TV und Livestream?

In der Premier League wird heute sieben Mal gespielt. Hier erfahrt Ihr, wer die heutigen Partien des 7. Spieltags live im TV und im Livestream zeigt.

In der Premier League steigen am Wochenende zehn Partien. Hier erfahrt Ihr, wer die Partien des 7. Spieltags live im TV und im Livestream zeigt.

In der Premier League stehen am gestrigen Samstag, 5. Oktober, und am heutigen Sonntag, 6. Oktober, zehn Partien des 7. Spieltags auf dem Programm. Am Samstag fanden sieben Spiele statt, am Sonntag derer drei. Eröffnet wird der Spieltag am Samstag von Tabellenführer FC Liverpool, der ab 13.30 Uhr bei Crystal Palace gefordert war.

Premier League: Die Spiele des 7. Spieltags im Überblick