Premier League, Fußball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den 5. Spieltag mit FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester United, City, Chelsea und Co. im TV und Livestream?

In der Premier League steht an diesem Wochenende der 5. Spieltag auf dem Programm. SPOX verrät Euch, wer die Begegnungen des FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester United, City, Chelsea und Co. im TV und Livestream überträgt.

Der 5. Spieltag der Premier League startete am Samstag, den 21. September, um 13.30 Uhr mit der Partie zwischen West Ham United und dem FC Chelsea, das die Blues mit 3:0 gewannen. Am Nachmittag folgten weitre sechs weitere Begegnungen, unter anderem kam Manchester United gegen Crystal Palace nicht über ein 0:0 hinaus. Der FC Liverpool bezwang den AFC Bournemouth 3:0.

Am Sonntag, den 22. September, stehen insgesamt zwei Premier-League-Duelle an. Zum Abschluss des Spieltages kommt es zum Topduell zwischen Manchester City und dem FC Arsenal.