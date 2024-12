Die Teilnahme am Europapokal ist auch in dieser Saison für die deutschen Teams nicht nur aus sportlicher Hinsicht lukrativ. Auch finanziell lohnt s...

Die Teilnahme am Europapokal ist auch in dieser Saison für die deutschen Teams nicht nur aus sportlicher Hinsicht lukrativ. Auch finanziell lohnt sich der Einsatz vom FC Bayern München, Borussia Dortmund und Co in Europa. SPOX blickt für Euch auf die Prämien in der Champions League, Europa League und Conference League.