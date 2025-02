Peinlicher Grifo-Fauxpas und Drama: SC Freiburg siegt Last Minute bei St. Pauli

Der SC Freiburg feiert einen dramatischen Last-Minute-Sieg - trotz eines peinlichen Elfer-Fauxpas von Grifo.

Der SC Freiburg pirscht sich still und heimlich an die Champions-League-Ränge heran. Das Team von Trainer Julian Schuster trotzte beim 1:0 (0:0)-Sieg beim FC St. Pauli selbst seiner schwarzen Serie vom Elfmeterpunkt - und schiebt sich immer näher an Platz vier heran.

Die Kiezkicker kassierten dagegen durch das späte Gegentor am Ende einer emotionalen Woche mit großen Diskussionen um ihre Stadionhymne einen schmerzlichen Rückschlag. Philipp Treu lenkte in der 89. Minute einen Schuss von SC-Kapitän Christian Günter unglücklich ins eigene Tor.