Olympique Lyon vs. Besiktas Istanbul, Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EL im TV und Livestream?

In der Europa League treffen Olympique Lyon und Besiktas Istanbul aufeinander. SPOX verrät, wo die stimmungsvolle Partie im TV und Stream läuft.

Am heutigen Donnerstag, den 24. Oktober, kommt es in der Europa League zur Begegnung zwischen Olympique Lyon und Besiktas Istanbul. Der Anpfiff des Duells am 3. Gruppenspieltag soll um 21 Uhr im Groupama Stadium (Décines-Charpieu) erfolgen.

Doch wer zeigt das Spiel Free-im TV und Livestream? SPOX hat die Antwort.