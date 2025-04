Olympiakos Piräus vs. AC Florenz heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Conference League Finale im TV und Livestream?

Olympiakos Piräus und die AC Florenz streiten heute im Finale um den Conference-League-Titel. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Die dritte Austragung der Conference League sucht am heutigen Mittwoch, den 29. Mai, ihren Sieger. Im Finale um die Trophäe stehen sich Olympiakos Piräus aus Griechenland und die AC Florenz aus Italien gegenüber. Der Pfiff zum Anstoß ertönt um 21 Uhr, gespielt wird in der Hagia Sophia OPAP-Arena in Athen.