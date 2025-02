Sporting Lissabon reist nach dem 0:3 mit einer schlechteren B-Elf zum Rückspiel gegen den BVB an. Auch Topstar Gyökeres fehlt.

Sporting Lissabon scheint nach der Niederlage im Hinspiel nicht mehr an ein Comeback gegen Borussia Dortmund zu glauben und lässt beim Playoff-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch gleich mehrere Stars zu Hause.