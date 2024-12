"Oh mein Gott": Jamal Musiala vom FC Bayern München kann sein Tor kaum glauben - und richtet eine Forderung an sich selbst

Jamal Musiala hat bei der 5:0-Gala des FC Bayern gegen Bochum ein seltenes Kopfballtor erzielt. Seine Freude darüber wurde im Interview deutlich.

In der 26. Minute brachte Joshua Kimmich einen Freistoß von der rechten Strafraumecke an den ersten Pfosten. Musiala lief ein und hob den Ball per Kopf über Bochum-Keeper Patrick Drewes. Beim Torjubel schlug er sich mehrmals ungläubig auf den Kopf. Es war erst das dritte Pflichtspieltor per Kopf seiner Karriere.

"Oh mein Gott", sagte Musiala (SPOX-Note 1,5) anschließend im Interview mit DAZN, als ihm eine Wiederholung der Szene gezeigt wurde. Er habe "Augenkontakt" mit Kimmich gehabt. "Dann habe ich den irgendwie mit dem Kopf gemacht. Kopfballtore finde ich immer cool, weil mit dem Kopf bin ich nicht so stark." Er sei deshalb "echt glücklich über das Tor", betonte Musiala, und richtete lachend eine Forderung an sich selbst: "Ich muss mehr Kopfballpendel machen."