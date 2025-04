Österreich vs. Türkei, Übertragung EM 2024 live: Das Achtelfinale im Free-TV, Livestream und Liveticker

Das letzte Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft 2024 wird zwischen Österreich und der Türkei ausgetragen. Hier erhaltet Ihr alle wichtigen Infos zum Spiel sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

In Todesgruppe C setzten sich Österreich ein wenig überraschend vor Frankreich und der Niederlande als Erster durch. Sechs Punkte sammelte die Mannschaft von Ralf Rangnick in drei Spielen - einen Zähler mehr als die zweitplatzierte Équipe Tricolore.

Auch die Türkei fuhr zwei Siege in ihrer Gruppe F ein, wurde hinter Portugal allerdings nur Zweiter.