Österreich vs. Frankreich, Übertragung Gruppe D heute live: EM 2024 im Free-TV, Livestream und Liveticker

Österreich startet am heutigen Montag mit einem Gruppenspiel gegen Frankreich in die EM 2024. SPOX verrät, wie Ihr das Duell live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Für die österreichische Nationalmannschaft geht die Europameisterschaft in Deutschland am heutigen Montag, den 17. Juni, mit einem Kracher gegen Frankreich los. Die Partie wird um 21 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf angepfiffen.