ÖFB-Team vs. Serbien heute live in Österreich sehen: Wo läuft die Relegation der Nations League im Free-TV und Livestream?

Wer überträgt die Relegation der Nations League zwischen Österreich und Serbien? SPOX hat alle Infos!

Nach der Gruppenphase steht in der Nations League nun die Relegation an, um die künftige Ligenzugehörigkeit einiger Mannschaft zu bestimmen. Auch das ÖFB-Team tritt in diesem Modus an. Die österreichische Nationalmannschaft konnte in der Gruppe B3 lediglich den 2. Rang hinter Norwegen belegen und müssen somit zwei weitere Partien bestreiten, um den Aufstieg in Liga A zu realisieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Elf von Trainer Ralf Ragnick zunächst Serbien aus dem Weg räumen. Diese Serben hingegen wollen ihren Platz in der höchsten Spielklasse durch einen Erfolg sichern. Anpfiff im Ernst-Happel-Stadion ist um 20:45 Uhr.

SPOX klärt auf, wo das Relegationsduell zu sehen ist!