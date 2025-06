Obwohl Xabi Alonsos Wunschspieler Martin Zubimendi zu Arsenal geht: Chancen von DFB-Star auf Real-Wechsel wohl deutlich gesunken

Über Angelo Stiller vom VfB Stuttgart sollen sie bei Real Madrid zuletzt viel diskutiert haben. Doch aus einem Transfer wird jetzt wohl nichts.

Angelo Stiller und Real Madrid – in den letzten Wochen ein viel diskutiertes Thema. In Real-Legende Toni Kroos soll der VfB-Star einen prominenten Fürsprecher gehabt haben in Madrid. Auch Trainer Xabi Alonso soll angetan gewesen sein. Doch zumindest in diesem Sommer wird es wohl keine Zusammenarbeit geben. Wie die AS berichtet, wird Real Madrid dem deutschen Nationalspieler kein Angebot unterbreiten.