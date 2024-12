Nur zwei Punkte hinter einem Aufstiegsplatz! Überraschender Trainerwechsel in der 2. Bundesliga

Hannover 96 hat im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga keine schlechte Ausgangsposition. Dennoch vollzog der Klub einen überraschenden Trainerwechsel.

Andre Breitenreiter ist neuer Trainer von Hannover 96 und soll den Klub aus Niedersachsen in die Bundesliga zurückführen. Das gab der Tabellensiebte der 2. Liga am Sonntag bekannt. Der 51-Jährige, der bereits 2017 mit Hannover aufgestiegen war, tritt die Nachfolge des nur wenige Stunden zuvor entlassenen Stefan Leitl an und soll zum Trainingsauftakt am 2. Januar offiziell vorgestellt werden.