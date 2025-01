Nur noch zwei Spieler sind vor ihm! Ehemaliger Flop des BVB jagt Rekord in der Premier League

Beim BVB brachte Alexander Isak einst kein Bein auf den Boden. Für Newcastle könnte er bald in Englands Geschichte eingehen.

Bei Borussia Dortmund in der Bundesliga einst glücklos geblieben, jagt Alexander Isak (25) nun in England einen Premier-League-Rekord. Beim 3:0-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers traf der schwedische Nationalstürmer für Newcastle United am Mittwochabend gleich doppelt und feierte damit im achten Ligaspiel in Folge einen Torerfolg. Nur zwei Spielern gelang in der Premier-League-Historie eine noch längere Serie.