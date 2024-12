"Nur noch Durchschnitt": Kritik an Kylian Mbappé nimmt dramatische Ausmaße an

Der renommierte Journalist Daniel Riolo von RMC Sport hat trotz des 2:0-Sieges gegen Belgien am Montagabend zum Rundumschlag gegen die französische Nationalmannschaft und deren Superstar Kylian Mbappé ausgeholt.

Frankreichs Trainer Didier Deschamps hatte Mbappé überraschend auf die Bank gesetzt. Dennoch wurde natürlich auch der Name des Stürmers von Real Madrid vor der Partie vom Stadionsprecher vorgelesen - und die Zuschauer in Lyon quittierten ihn ebenso mit Pfiffen wie Deschamps und Bradley Barcola, der vergangenes Jahr von Olympique Lyon zum Rivalen Paris Saint-Germain gewechselt war. Auch Matteo Guendouzi, ehemals in Diensten von Olympique Marseille, erhielt wohl wegen seiner Vergangenheit bei OM Buhrufe.

Die Abneigung gegenüber Mbappé könnte indes daher rühren, dass der 25-Jährige zuletzt betont hatte, dass kritische Bewertungen auch seitens der Fans seine "geringste Sorge" seien.

Riolo ließ nach dem Spiel derweil kein gutes Haar an Mbappé und auch Deschamps.

"Sie verkörpern diesen Mangel an Liebe", betonte er bei After Foot. "Deschamps steht dafür, dass wir uns langweilen, wenn wir die französische Nationalmannschaft sehen. Und rund um Mbappé herrscht mittlerweile eine Art Desillusionierung von ihm als Spieler aber auch von seinem Charakter."