Der französische Fußballstar Kylian Mbappé wird Real Madrid nach seinem Platzverweis am Wochenende nur ein Ligaspiel fehlen.

Das gab der Disziplinarausschuss des spanischen Verbandes RFEF am Dienstag bekannt. Mbappé verpasst damit lediglich die kommende Begegnung am Sonntag gegen Athletic Bilbao, nicht aber wie zunächst befürchtet auch das Pokalfinale gegen den FC Barcelona am 26. April.