"Normaler Spieler": Einstiger Premier-League-Star geht hart mit Erling Haaland ins Gericht

Hat die Ergebniskrise bei Manchester City auch mit der Form von Erling Haaland zu tun? Ein ehemaliger PL-Star glaubt das.

Bei Manchester City erlebt Erling Haaland derzeit eine schwere sportliche Krise. Der ehemalige Premier-League-Star Rafael van der Vaart ist der Meinung, dass auch die Leistungen des norwegischen Stürmers zu Wünschen offen lassen.

Seit er 2022 von Borussia Dortmund zu Manchester City wechselte, hat Haaland mit seinen Torerfolgen alle möglichen Rekorde gebrochen. Der norwegische Nationalspieler hat in 79 Premier-League-Einsätzen für Pep Guardiolas Mannschaft 75 Tore und 13 Assists erzielt und führt derzeit die Torschützenliste der englischen Liga für 2024/25 vor dem Ägypter Mohamed Salah an.

Trotz seiner überragenden Qualitäten vor dem Tor wurde Haaland während seiner Zeit in England für seine mangelnde Beteiligung am Aufbauspiel kritisiert. Der frühere Tottenham- und Real-Madrid-Star Rafael van der Vaart hat nun seine persönliche Meinung zum Stürmer geäußert und ist der findet, dass ihm die Qualitäten fehlen, die man braucht, um als der Beste der Welt auf seiner Position zu gelten.

"Wenn man sein Tempo wegnimmt, sehe ich Erling Haaland als normalen Spieler. Technisch ist er nicht gut genug. Er kann damit durchkommen, wenn City in Form ist, aber nicht, wenn es ihnen schlecht geht. Ich denke einfach, dass ihm etwas fehlt, was die Top-Stürmer haben. Man wird mich vielleicht für diese Meinung kritisieren, aber ich sehe ihn nicht auf demselben Niveau wie die Spitzenstürmer, mit denen ich gespielt habe, wie Ruud van Nistelrooy. Manchester City braucht Erling Haaland im Moment, aber wo ist er? Deshalb gehört er auch nicht zu den wenigen Weltklassestürmern", meinte van der Vaart gegenüber BetMGM and talkSPORT.