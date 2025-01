"Noch nicht so sicher": Vincent Kompany gibt Update zu fehlenden Bayern-Stars Jamal Musiala, Joao Palhinha und Hiroki Ito

Wann kann der FC Bayern wieder auf Jamal Musiala, Joao Palhinha und Hiroki Ito setzen? Trainer Vincent Kompany hat sich dazu geäußert.

Nationalspieler Jamal Musiala ist nach seinem grippalen Infekt wieder im Training des FC Bayern - ob er zum Abschluss der Hinrunde der Bundesliga am Mittwoch gegen die TSG Hoffenheim (20.30 Uhr) wieder zur Verfügung steht, bleibt aber ungewiss. "Es ist noch nicht so sicher, dass er dabei ist", sagte Trainer Vincent Kompany am Dienstag, und betonte: "Wir schauen uns das im Training an. Wenn er wieder im Kader ist, wäre das gut."