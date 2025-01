In der Liga sieht es für Arsenal im Titelrennen nicht sonderlich gut aus. Das liegt laut einer Legende auch an der Offensive.

Jamie Carragher, ehemaliger Star des FC Liverpool und aktuell TV-Experte in England, hat die schlechten Titelchancen des FC Arsenal in der Premier League an drei Spielern der Gunners festgemacht - und dabei auch Deutschlands Nationalspieler Kai Havertz genannt.