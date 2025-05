Tottenham wartet seit 2008 auf einen Titel. Endet der Fluch ausgerechnet in einer historisch schlechten Saison? Die Serie des Trainers spricht dafür.

Das Reservoir an Witzen über die chronische Titeldürre von Tottenham Hotspur ist schier unendlich. Eine besondere Perle wurde im Februar auf der englischen Comedy-Seite howtokillanhour erzählt. "Have you heard about the new Tottenham bra?" Antwort: "Lot of support, but no cups." Hahaha!