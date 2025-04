"Nicht der Kader des aktuellen Managers, sondern von Jürgen Klopp": Liverpool-Legende mit brisantem Verdacht

Der FC Liverpool führt die Premier League souverän an. Laut einer Klub-Legende sind im Sommer dennoch Veränderungen im Kader notwendig.

Arne Slot steht in seiner ersten Saison als Trainer des FC Liverpool kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft. Die Reds führen die Tabelle mit zwölf Punkten Vorsprung auf den FC Arsenal an und haben sogar noch ein Spiel in der Hinterhand. Dabei ist Slot mit dem noch von Vorgänger Jürgen Klopp geprägten Kader nicht vollends zufrieden, wie Vereinslegende Jamie Carragher bei Sky Bet nun behauptete.