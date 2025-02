Newcastle United vs. FC Arsenal, Carabao Cup Halbfinale heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das EFL Rückspiel im TV und Livestream?

Wer überträgt das Halbfinale des Carabao Cup zwischen Newcastle und dem FC Arsenal live im Free-TV und Livestream? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Mittwochabend kommt es im Rahmen des Halbfinal-Rückspiels des Carabao Cup zum zweiten Aufeinandertreffen zwischen Newcastle United und dem FC Arsenal. Die Mannschaft von Trainer Eddie Howe geht mit einem Vorsprung gegen den Favoriten ins Rennen. Die Jungs aus dem Nordosten Englands konnten das Hinspiel in der Fremde mit 2:0 für sich entscheiden. Dementsprechend positiv sind die Vorzeichen für die Entscheidung vor heimischer Kulisse. Arsenal hingegen möchte Widergutmachung betreiben und den entstandenen Rückstand wieder bereinigen. Allerdings muss für dieses Unterfangen eine Glanzleistung her, um das Finale des Pokals doch noch zu erreichen.

Wo die Begegnung zu sehen ist, verrät Euch SPOX im folgenden Artikel!