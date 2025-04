Neuzugang Nummer zwölf? FC Chelsea liefert sich wohl Transfer-Duell mit PSG um 100-Millionen-Innenverteidiger

Der englische Erstligist FC Chelsea hat wohl Neuzugang Nummer zwölf im Visier. Innenverteidiger Tomás Araújo von Benfica aus Lissabon hat es den Blues offenbar angetan.

Nach Informationen der französischen Sportzeitung L'Equipe und des englischen Blatts Mirror steht der 22-Jährige auch bei Frankreichs Meister Paris Saint-Germain auf dem Zettel. Es heißt jedoch, die Blues haben Kontakt mit Benfica aufgenommen und wollen PSG ausstechen.

Es werde versucht, den langsamen Fortschritt der Pariser Bemühungen um Araújo auszunutzen. PSG muss demnach zunächst einen Innenverteidiger loswerden, bevor man den Benfica-Spieler verpflichten kann. Dabei soll es sich um Milan Skriniar handeln, der mit dem saudi-arabischen Klub Al-Nassr in Verbindung gebracht wird.

Allerdings, so schreibt der Mirror, wurde den Blues unmissverständlich mitgeteilt, dass der Portugiese nicht zum Verkauf steht. Araújo besitzt zudem in seinem bis 2028 datierten Vertrag in Lissabon eine Ausstiegsklausel in Höhe von umgerechnet 100 Millionen Euro.