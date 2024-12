Der Nachfolger steht bereit: Cristiano Ronaldos Al-Nassr setzt Trainer Luis Castro vor die Tür

Der saudische Top-Klub Al-Nassr von Superstar Cristiano Ronaldo hat auf den enttäuschenden Saisonstart mit zwei Unentschieden in den ersten drei Spielen reagiert und Trainer Luis Castro entlassen. Das gab der Verein am Dienstag offiziell bekannt.

In einem Post bei X schrieb Al-Nassr: "Der Klub hat offiziell entschieden, die Vertragsbeziehung mit Herrn Luis Castro, dem Trainer unserer ersten Mannschaft, zu beenden. Wir schätzen all das, was er für Al-Nassr geleistet hat, und wünschen im viel Erfolg."