Neuer Kandidat beim FC Bayern als Nachfolger von Alphonso Davies gehandelt

Sollte der FC Bayern München seinen Linksverteidiger Alphonso Davies am Saisonende ablösefrei verlieren, könnte der Nachfolger des Kanadiers vom FC Liverpool stammen: Laut eines Berichts der englischen Zeitung Daily Mail soll Andrew Robertson ins Visier des deutschen Rekordmeisters geraten sein.

Zwar ist der Schotte nicht so schnell wie Davies, doch beim FC Bayern soll man stattdessen vom Willen und der Energie des Liverpooler Linksverteidigers überzeugt sein.

Bei seiner Vorstellung als neuer Sportvorstand in Münchner wurde Max Eberl am Dienstag auf der Pressekonferenz explizit nach den Chancen auf einen Verbleib von Davies gefragt. Der Abwehrspieler soll sich laut übereinstimmender Medienberichte für einen Transfer zum spanischen Rekordmeister Real Madrid entschieden. Unter anderem melden The Athletic und Marca, der Kanadier wolle spätestens 2025, wenn sein Vertrag beim FCB ausläuft, bei den Blancos anheuern.

"Ich werde versuchen, die Gespräche fortzusetzen und mit Christoph (Freund, Sportdirektor Anm. d. Red.) den Stand der Dinge besprechen. Kein Klub möchte Spieler ablösefrei verlieren. Das ist aber ein Thema, das ich wirklich noch kennenlernen muss. Ich weiß nicht, wie der Stand ist", sagte Eberl.