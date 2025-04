Neuer Job nach der Profikarriere: Max Kruse gibt Debüt im Motorsport

Seit seinem Karriereende probiert sich Max Kruse in unterschiedlichen beruflichen Feldern aus. Am vergangenen Wochenende stieg er nun zum ersten Mal in einen Rennwagen.

Der 36-Jährige nahm mit seinem schon seit einigen Jahren bestehenden Team "MaxKruseRacing" bei der Rundstrecken-Challenge Nürburgring (Startnummer 296) mit einem blauen Golf 5 teil. Dabei stieg Kruse sogar erstmals selbst hinter das Steuer. Die RCN gilt als Deutschlands älteste Serie für Tourenwagen-Motorsport.

"Das war mein erster RCN-Lauf auf dem Nürburgring", meint Kruse im Anschluss an das Event. "Ich habe die ersten Runden hinter mir und es hat Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen Erfahrung sammeln können."

Gleichzeitig betonte er, für zukünftige Starts im Motorsport noch etwas Luft nach oben zu haben. "Es lief nicht alles glatt. Es gab viele Unfälle auf der Strecke, mit unserem Auto war auch nicht alles okay leider."